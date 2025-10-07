Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экономист рассказал, у каких категорий россиян вырастут пенсии в ноябре

Экономист Балынин: в ноябре пенсия 80-летних россиян вырастет на 10 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ноябре пенсия 80-летних россиян вырастет на 10 тыс. рублей, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, им в 2,15 раза повысят фиксированную выплату к страховой пенсии, она достигнет 19129,40 рубля.

Увеличится пенсия гражданам, достигшим 80 лет в октябре 2025 года. У них в 2,15 раза вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии. <…> Фиксированная выплата к пенсии вырастет с 8907,70 рубля до 19129,40 рубля, — сказал Балынин.

Экономист отметил, что в ноябре также увеличатся доплаты к пенсиям летных экипажей гражданской авиации. Это касается тех россиян, которые имеют выслугу не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Балынин добавил, что пенсии повысят и работникам угольной промышленности. Выплаты получат те, кто работал в шахтах не меньше 25 лет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 августа были повышены пенсии для работающих пенсионеров на количество заработанных баллов за 2024 год. Она уточнила, что зарплаты госслужащих с 1 октября были увеличены на 7,6%.

