HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков

Курилки — один из главных рассадников сплетен на работе, заявил 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его мнению, эта вредная привычка приводит к конфликтам в коллективах. Так он отреагировал на то, что российские работодатели стали реже нанимать курильщиков.

Курящие люди, по статистике, чаще используют медицинскую страховку. Это касается не только сигарет, но и вейпов. И есть еще один важный фактор: курилки — это один из главных рассадников скандалов, сплетен и вообще отдельный клуб-междусобойчик, — отметил Мурадян.

Он уточнил, что формирование так называемой «курящей касты» противоречит задаче сплочения коллектива. Подобное разделение сотрудников создает почву для внутренних конфликтов, что идет вразрез с интересами работодателя. Вдобавок ко всему часто выходящие на перекур сотрудники на время выпадают из рабочего процесса, снижая тем самым свою продуктивность, заключил Мурадян.

