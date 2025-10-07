Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков

HR-эксперт Мурадян назвал курилки одним из главных рассадников сплетен на работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курилки — один из главных рассадников сплетен на работе, заявил 360.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его мнению, эта вредная привычка приводит к конфликтам в коллективах. Так он отреагировал на то, что российские работодатели стали реже нанимать курильщиков.

Курящие люди, по статистике, чаще используют медицинскую страховку. Это касается не только сигарет, но и вейпов. И есть еще один важный фактор: курилки — это один из главных рассадников скандалов, сплетен и вообще отдельный клуб-междусобойчик, — отметил Мурадян.

Он уточнил, что формирование так называемой «курящей касты» противоречит задаче сплочения коллектива. Подобное разделение сотрудников создает почву для внутренних конфликтов, что идет вразрез с интересами работодателя. Вдобавок ко всему часто выходящие на перекур сотрудники на время выпадают из рабочего процесса, снижая тем самым свою продуктивность, заключил Мурадян.

Ранее юрист Людмила Айвар заявила, что работника могут уволить за оставление испорченной еды в офисе. Однако, по ее словам, для этого будет необходим ряд неопровержимых доказательств.

