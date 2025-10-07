Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:09

Появилось видео задержания призывавшего бомбить Москву россиянина

ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, призывавшего к атакам на Москву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ФСБ распространила видео с задержанием жителя Подольска, который призывал ВСУ наносить удары по гражданской инфраструктуре Москвы и разрушать предприятия оборонно-промышленного комплекса. На кадрах, которые приводит ТАСС, видно, как оперативника препровождают подозреваемого к микроавтобусу, затем в кадре появляется телефон задержанного, с которого, предположительно, россиянин выкладывал сообщения.

Ранее сообщалось, что задержанный призывал наносить бомбовые удары по Москве и предприятиям ОПК в проукраинских Telegram-каналах. Возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму.

До этого Пятигорский городской суд заключил под стражу мужчину, который планировал теракт в синагоге. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору».

Ранее жителя Новосибирской области Олега Швецова приговорили к 12 годам колонии строгого режима за публичное оправдание теракта в «Крокус Сити Холле». После отбывания наказания осужденного также ждет ограничение свободы на год и 10 месяцев.

