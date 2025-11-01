Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:44

Ученые нашли связь между интеллектом ребенка и возрастом родителей

Daily Mail: интеллект ребенка зависит от долголетия родителей

Родители с ребенком Родители с ребенком Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем больше родитель предрасположен к долголетию, тем выше интеллект у его ребенка, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования ученых. Специалисты выяснили, что за два этих фактора отвечают одни и те же гены.

Ученые провели исследование с участием 400 тыс. человек. Предполагалось, что долголетие связано с образом жизни, однако эксперимент показал другие результаты. Когнитивные способности участников оценили в детстве, что позволило исключить влияние образования, социального статуса и болезней. Выяснилось, что интеллект отражает общую генетическую предрасположенность семьи к здоровью и долголетию, уточнили журналисты.

Ранее ученые сообщили, что шимпанзе могут менять свои взгляды на основе новых данных. Такая способность считается важным аспектом рационального мышления.

До этого биолог Руслан Жуков заявил, что, несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, люди еще нескоро научатся понимать язык кошек, собак и других животных. По его словам, человечество уже давно изучает коммуникацию в животном мире, однако то, как устроен механизм общения между зверями, до сих пор остается загадкой.

ученые
дети
исследования
интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Москвич в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Россиянкам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
Адвокат предложил способ раздела машины при разводе без продажи и суда
Молодой россиянин упал замертво на автобусной остановке
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.