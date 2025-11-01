Ученые нашли связь между интеллектом ребенка и возрастом родителей

Чем больше родитель предрасположен к долголетию, тем выше интеллект у его ребенка, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования ученых. Специалисты выяснили, что за два этих фактора отвечают одни и те же гены.

Ученые провели исследование с участием 400 тыс. человек. Предполагалось, что долголетие связано с образом жизни, однако эксперимент показал другие результаты. Когнитивные способности участников оценили в детстве, что позволило исключить влияние образования, социального статуса и болезней. Выяснилось, что интеллект отражает общую генетическую предрасположенность семьи к здоровью и долголетию, уточнили журналисты.

