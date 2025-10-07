В Подольске задержали мужчину за призывы бомбить Москву ФСБ задержала жителя Подмосковья за призывы бомбить Москву и предприятия ОПК

В Подольске задержан мужчина, который в проукраинских Telegram-каналах призывал наносить бомбовые удары по Москве и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму.

Житель Подольска Московской области в публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов Вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре Москвы с целью устрашения местного населения и воздействия на ход специальной военной операции, а также уничтожения предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Московском регионе, — заявили в ФСБ.

По данным ведомства, Главное следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Во время обыска у обвиняемого изъяли мобильные устройства и носители информации. Мужчина признал свою вину, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве арестовали слесаря-сборщика с оборонного предприятия по обвинению в терроризме и вандализме. Мужчину подозревают в организации преступления по предварительному сговору и умышленном повреждении имущества. Детали расследования не разглашаются.