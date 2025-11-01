Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Где припарковаться в Ростове-на-Дону: платные зоны и тарифы

Система платных парковок в Ростове-на-Дону работает с 2013 года и постоянно расширяется. Буквально на днях в городе появились новые платные парковочные места, что вызвало активное обсуждение среди автомобилистов.

Платные и бесплатные парковки: в чем разница

Парковки в Ростове-на-Дону делятся на платные и бесплатные зоны. Главное преимущество платных парковок — гарантированное наличие свободного места в центральных районах города. Вы сможете быстро припарковаться возле нужного адреса, не теряя время на поиски. Бесплатные парковки часто переполнены, особенно в деловые часы.

Зоны платной парковки

Платные зоны охватывают центральную часть города: улицы Большая Садовая, Пушкинская, Социалистическая, Театральная площадь и прилегающие территории. Оплата действует с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Бесплатные парковки

Оставить машину бесплатно можно на окраинах города, в спальных районах, возле торговых центров и на улицах за пределами центра. По воскресеньям все парковки в Ростове-на-Дону становятся бесплатными.

Тарифы и льготы

Стоимость часа парковки составляет 35 рублей. Первые 15 минут бесплатны. Льготы действуют для инвалидов I и II групп, многодетных семей и ветеранов — им парковка предоставляется без оплаты при наличии подтверждающих документов.

Способы оплаты

Оплатить парковку можно через мобильное приложение, СМС, паркоматы или по телефону горячей линии. За неоплату парковки предусмотрен штраф 1500 рублей.

Планируйте поездки заранее и пользуйтесь удобными способами оплаты, чтобы избежать неприятностей.

