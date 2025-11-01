Врач назвала главную причину укачивания в машине и самолете Терапевт Тен: в автомобиле и самолете укачивает из-за сенсорного конфликта

Укачивание в автомобиле и самолете происходит из-за конфликта сигналов, поступающих в мозг, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, в этой ситуации организм считывает симптомы, схожие с отравлением.

В чем причина укачивания? Конфликт чувств. Представьте себе типичную ситуацию в автомобиле: ваше тело через вестибулярный аппарат во внутреннем ухе чувствует тряску, повороты и ускорение. Он сообщает мозгу: «Мы движемся!», а ваши глаза смотрят на неподвижный салон, посылая противоположный сигнал. Мозг, получив такую рассогласованную информацию, «сходит с ума». В самолете действуют турбулентность и изменения высоты. К тому же, глядя в иллюминатор, вы часто не видите четкого горизонта, что усиливает сенсорный конфликт, — пояснила Тен.

Она уточнила, что мозг воспринимает внутренний конфликт чувств как сигнал о попадании токсинов в организм. В ответ на это, по словам врача, он активирует защитные механизмы — тошноту, рвоту, головокружение и холодный пот, чтобы вывести предполагаемый яд.

На корабле добавляется качка — медленные, но мощные колебания вверх-вниз и из стороны в сторону. Вестибулярный аппарат к ним особенно чувствителен, — заключила Тен.

Ранее терапевт Мария Ракитина порекомендовала путешественникам иметь в аптечке антигистаминные препараты. Она также подчеркнула необходимость включения обезболивающих и жаропонижающих средств.