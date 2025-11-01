Прошел суд над пытавшимся порубить мачете экс-супругу и ее сожителя Напавшего с мачете на экс-супругу и ее партнера челябинца отправили в СИЗО

Жителя Челябинска, который пытался убить свою бывшую супругу и ее сожителя мачете, заключили под стражу до 31 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Против него заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».

В отношении фигуранта, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены и ее сожителя, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2025 года, — сказано в публикации.

Как рассказали в ведомстве, утром 31 октября он поджидал свою экс-жену и ее возлюбленного около дома, а затем напал. Его скрутили очевидцы, пострадавшие были доставлены в больницу. Все произошло на глазах у малолетней дочери. Предварительно установлено, что преступление было совершено на почве ревности.

