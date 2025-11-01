«Стало подкупать»: Верещагин назвал одну особенность в общении с Поповым Комик Верещагин: Попов обращался ко всем по имени и отчеству

Умерший актер Роман Попов вне зависимости от возраста обращался к коллегам по имени и отчеству, рассказал комик Олег Верещагин на прощании с артистом. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, юморист проникся этой особенностью общения.

Он ко всем независимо от возраста обращался по имени и отчеству. К любому цеху — костюмеры, гримеры, кто угодно. Меня сначала это немного удивляло, а потом стало подкупать. Я подумал, это классная черта, это как-то располагает к себе сразу же, — пояснил Верещагин.

Комик отметил, что несмотря на тяжелую болезнь, Попов успевал оказывать помощь детям с особенностями развития. Также Верещагин заявил, что запомнил актера как доброго и светлого человека.

Роман Попов умер в возрасте 40 лет после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием головного мозга. Первоначальный диагноз был установлен в 2018 году, а в 2021 году артист проходил стационарное лечение. Шоумен Оганес Григорян рассказал, что Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. По его словам, тело артиста кремируют.