01 ноября 2025 в 11:47

«Стало подкупать»: Верещагин назвал одну особенность в общении с Поповым

Комик Верещагин: Попов обращался ко всем по имени и отчеству

Олег Верещагин Олег Верещагин Фото: NEWS.ru

Умерший актер Роман Попов вне зависимости от возраста обращался к коллегам по имени и отчеству, рассказал комик Олег Верещагин на прощании с артистом. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, юморист проникся этой особенностью общения.

Он ко всем независимо от возраста обращался по имени и отчеству. К любому цеху — костюмеры, гримеры, кто угодно. Меня сначала это немного удивляло, а потом стало подкупать. Я подумал, это классная черта, это как-то располагает к себе сразу же, — пояснил Верещагин.

Комик отметил, что несмотря на тяжелую болезнь, Попов успевал оказывать помощь детям с особенностями развития. Также Верещагин заявил, что запомнил актера как доброго и светлого человека.

Роман Попов умер в возрасте 40 лет после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием головного мозга. Первоначальный диагноз был установлен в 2018 году, а в 2021 году артист проходил стационарное лечение. Шоумен Оганес Григорян рассказал, что Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. По его словам, тело артиста кремируют.

Роман Попов
прощания
Олег Верещагин
видео
