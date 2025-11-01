Подруга покойного Попова призналась, что его семья нуждается в помощи

Семья покойного актера Романа Попова нуждается в материальной помощи, заявила на церемонии прощания с артистом его подруга и кинопродюсер Айсурат Шаманова. По словам продюсера, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у супруги знаменитости нет накоплений. Также подруга Попова заявила, что он был замечательным человеком и надежным другом.

Мы очень дружили просто все эти лет шесть-семь. Мы общались вне площадки. У нас бывали, конечно, разные периоды. Бывало, мы ссорились, мирились. Мы всегда очень любили друг друга, какие-то домашние посиделки устраивали. Он был очень легким, очень обаятельным, его любила всегда вся съемочная площадка. Мы постоянно угорали от его смешных шуток. <…> Это настоящий друг, — рассказала Шаманова.

Кинопродюсер призналась, что будет помогать семье актера, у которого осталось трое детей. Она рассказала, что выложила пост в социальных сетях с просьбой не оставаться в стороне. По словам Шамановой, ее знакомые тоже захотели оказать помощь.

Я знаю, что там никаких подушек безопасности у него не было. Он все тратил на семью, на стройку дома и так далее, — добавила продюсер.

Ранее шоумен Оганес Григорян рассказал, что Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. По его словам, тело артиста кремируют. Попов скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком.