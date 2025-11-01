Родственники Градского не могут поделить наследство В Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляций от наследников Градского

В Мосгорсуде пройдут заседания по апелляционным жалобам, поданным наследниками известного российского певца и композитора Александра Градского, которые оспаривают распределение его имущества, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Мероприятие запланировано на 10 ноября 2025 года.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Известный композитор и певец ушел из жизни в московской больнице, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт. За свою карьеру он выпустил более 40 музыкальных альбомов и долгое время был наставником в одном из популярных музыкальных проектов.

Ранее адвокат Яна Воробьева напомнила, что с 1 ноября вступают в силу новые правила наследования. Изменения направлены на защиту от долговых обязательств. Нотариус будет запрашивать данные о долгах в Бюро кредитных историй и уведомлять наследников о них в течение трех дней. Новые правила помогут наследникам осознанно принимать решение о принятии наследства.

