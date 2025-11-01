Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:21

Родственники Градского не могут поделить наследство

В Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляций от наследников Градского

Александр Градский Александр Градский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Мосгорсуде пройдут заседания по апелляционным жалобам, поданным наследниками известного российского певца и композитора Александра Градского, которые оспаривают распределение его имущества, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Мероприятие запланировано на 10 ноября 2025 года.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Известный композитор и певец ушел из жизни в московской больнице, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт. За свою карьеру он выпустил более 40 музыкальных альбомов и долгое время был наставником в одном из популярных музыкальных проектов.

Ранее адвокат Яна Воробьева напомнила, что с 1 ноября вступают в силу новые правила наследования. Изменения направлены на защиту от долговых обязательств. Нотариус будет запрашивать данные о долгах в Бюро кредитных историй и уведомлять наследников о них в течение трех дней. Новые правила помогут наследникам осознанно принимать решение о принятии наследства.

Ранее бывшая уборщица миллиардера выиграла суд за наследство стоимостью 43 млн фунтов стерлингов (почти 4,6 млрд рублей). В 2016 году бизнесмен изменил завещание, исключив своего сына и передав большую часть имущества новой супруге.

Мосгорсуд
Александр Градский
наследство
апелляции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.