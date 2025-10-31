Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:36

Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена

DM: британский бизнесмен женился на уборщице и оставил ей 4,5 млрд рублей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Бывшая уборщица известного британского бизнесмена выиграла суд против его сына за наследство в 43 млн фунтов стерлингов (почти 4,6 млрд рублей), передает Daily Mail. В 2016 году Ричард Скотт связал себя узами брака с Дженнифер, работавшей у него уборщицей. Вскоре после этого он изменил свое завещание, исключив из него своего сына Адама. В результате большая часть его имущества перешла к женщине.

В начале 2025 года Адам подал в суд, заявив, что решение отца было обусловлено заболеванием головного мозга. Адвокаты Дженнифер, напротив, утверждали, что Ричард Скотт действовал осознанно. Защита женщины также указала на ухудшение отношений между отцом и сыном, что могло повлиять на решение Ричарда. Суд вынес решение в пользу Дженнифер. По данным издания, из 19 детей Скотта лишь трое были упомянуты в завещании.

81-летний Ричард Скотт ушел из жизни в 2018 году. Его деятельность была связана с организацией масштабных ярмарок, где люди продавали вещи из своих автомобилей. Наиболее известные распродажи проводились на его ферме в графстве Чешир.

Ранее сообщалось, что при составлении завещания важно учитывать юридические нюансы, чтобы избежать его оспаривания. Ошибки при регистрации, недееспособность завещателя, обман или подлог могут привести к этому. Рекомендуется заранее получать медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и проводить процедуру с видеофиксацией для минимизации рисков.

