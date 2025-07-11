Врач рассказала, какие лекарства лучше взять с собой в путешествие Терапевт Ракитина посоветовала взять на отдых антигистаминные препараты

На отдых всем рекомендуется взять с собой антигистаминные препараты, заявила MIR24.TV терапевт Мария Ракитина. Эти лекарства помогут в случае внезапной аллергии на пищу, пыльцу или укусы насекомых. В аптечку следует также добавить обезболивающие и жаропонижающие средства.

Перевязочные материалы — то, что пригождается чаще всего. Можно взять антисептик. Также для обработки ран возьмите бинт, пластыри и спрей от ожогов. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем с SPF 30–50 и воспользуйтесь спреем от ожогов в случае, если вы все-таки обгорите, — посоветовала Ракитина.

В отпуск, в особенности за рубежом, не помешает взять лекарства от проблем с ЖКТ: они часто возникают в жарких странах, пояснила врач. Более того, некоторым людям могут понадобиться средства от укачивания. На случай простуды рекомендуется захватить в поездку сосудосуживающие препараты, а также леденцы от боли в горле.

НЛП-терапевт Ангелина Сурина ранее заявила, что для полного восстановления работникам необходимо брать три недели отпуска. По ее мнению, первые семь дней в целом уходят лишь на адаптацию к отдыху.