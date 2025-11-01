Признанный иноагентом экономист стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено против экономиста Владислава Иноземцева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает пресс-служба прокуратуры Московской области. По данным ведомства, фигурант распространял свои материалы без соответствующего законодательству РФ указания через мессенджер и видеохостинг.

В этой связи по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении 57-летнего Владислава Иноземцева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что защита экс-телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала ее заочный приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Пресненский суд столицы по совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма установил ей наказание в виде семи лет тюрьмы.

До этого ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян связывают образ иноагента с предательством и работой на другие страны. В топ-3 самых узнаваемых иноагентов вошли Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также россияне называли певицу Аллу Пугачеву.