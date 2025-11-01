Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:29

Признанный иноагентом экономист стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбуждено против экономиста Иноземцева

Владислав Иноземцев Владислав Иноземцев Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбуждено против экономиста Владислава Иноземцева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает пресс-служба прокуратуры Московской области. По данным ведомства, фигурант распространял свои материалы без соответствующего законодательству РФ указания через мессенджер и видеохостинг.

В этой связи по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении 57-летнего Владислава Иноземцева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что защита экс-телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала ее заочный приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Пресненский суд столицы по совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма установил ей наказание в виде семи лет тюрьмы.

До этого ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян связывают образ иноагента с предательством и работой на другие страны. В топ-3 самых узнаваемых иноагентов вошли Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также россияне называли певицу Аллу Пугачеву.

иноагенты
экономисты
прокуратура
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.