Муж Орбакайте вышел на улицы Нью-Йорка с красной помадой на губах

Муж Кристины Орбакайте, бизнесмен Михаил Земцов вышел на улицы Нью-Йорка, накрасив губы красной помадой для образа на День всех святых, кадрами поделилась певица в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он преобразился в мышонка: нарисовал усы и надел головной убор с ушками.

Праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября и сопровождается переодеванием в костюмы. Кристина выбрала образ зеленого динозавра: на ней был наряд с хвостом и гребнем на спине. Ее дочь перевоплотилась в ангела, надев ободок с нимбом и маленькие белые крылышки.

После того как Кристина Орбакайте покинула Россию, она посвящает больше времени своей семье. Ранее ей приходилось часто перемещаться между двумя странами, но в этом году она окончательно решила остаться в США. Причины ее отъезда из России остаются неясными, однако в светских кругах ходят слухи о серьезных трудностях в ее карьере. Они связаны с отменой концертов и ее отказом публично осуждать высказывания матери, Аллы Пугачевой.

Ранее на израильском фестивале «Звуки моря» зрители выразили обеспокоенность вокальными способностями Орбакайте. По их словам, артистка не всегда попадала в ноты, что вызвало сомнения в качестве ее исполнения.