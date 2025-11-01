Россиянам раскрыли, как правильно избавиться от вещей соседей в подъезде

На оставленные в подъезде соседские вещи можно пожаловаться в местную администрацию, заявил Lenta.ru юрист Игорь Гришаков. Он напомнил, что трогать или уничтожать чужое имущество, даже если оно мешает, категорически нельзя.

По поводу околодомового имущества, расположения и всего остального — это в управу района, то есть в местную администрацию, — отметил Гришаков.

Он предупредил, что за порчу любых вещей соседей предусмотрено наказание. В частности, за это грозит уголовная ответственность.

Ранее юрист Иван Соловьев напомнил, что собственник обязан содержать жилье в таком состоянии, чтобы не причинять неудобства другим жильцам. При высокой степени захламления квартиры власти могут обязать жильцов убраться.