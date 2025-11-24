День матери
24 ноября 2025 в 09:08

Суд отменил арест нанесшему ущерб в 350 млн рублей генералу Росгвардии

Генералу Росгвардии Варенцову отменили домашний арест

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Московский гарнизонный военный суд принял решение об изменении меры пресечения бывшему руководителю департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майору Михаилу Варенцову, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, в результате чего государство понесло материальный ущерб в размере более 350 млн рублей. Домашний арест Варенцову был изменен на запрет определенных действий.

Это необходимо для того, чтобы генерал мог беспрепятственно покидать пределы своей квартиры для получения необходимого лечения, — сказал собеседник агентства.

При этом второй фигурант дела, экс-начальник ФГКУ «Главный центр информационных технологий Росгвардии» полковник Николай Чепкасов, остался под домашним арестом. Мера пресечения обоим продлена до 31 января.

По данным следствия, Варенцов и Чепкасов обвиняются по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем крупный ущерб. Установлено, что в 2021–2023 годах они организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, которое не соответствовало требованиям госконтрактов 2019–2020 годов.

Ранее суд санкционировал арест экс-руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Детали дела не раскрываются, однако по данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

суды
генералы
аресты
коррупция
