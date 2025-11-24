«Потеряли икону»: умер звезда фильмов ужасов

В возрасте 81 года скончался немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах ужасов, передает DiscussingFilm в соцсети X со ссылкой на слова японского режиссера Хидео Кодзиму. Причина смерти не называется.

Удо был не просто актером. Он был настоящей «иконой» своего времени. Мы потеряли великую «икону». Такого, как он, больше не будет. Удо, упокойся с миром. Я никогда тебя не забуду, — написал режиссер.

Кир родился 14 октября 1944 года в Кельне и провел детство в послевоенной Германии. Он стал известен благодаря ролям в культовых фильмах 1970-х, в том числе «Тело для Франкенштейна» и «Кровь для Дракулы». Кир снялся более чем в 200 фильмах.

Ранее стало известно, что в больнице скончался советский футболист Никита Симонян. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен имел статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

До этого сообщалось, что умер американский продюсер и сценарист Эрик Превен, известный по работе над сериалом «Санта-Барбара». Он скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 62 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.