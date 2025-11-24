День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 11:37

В Москве пройдет II Таврический инвестиционно-экономический форум

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Доме Союзов в Москве с 5 по 6 декабря пройдет II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Организационный комитет уже объявил о старте регистрации. Она доступна до 1 декабря. Форум проводится по поручению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Информационным и стратегическим партнером выступил федеральный общественно-политический сайт NEWS.ru.

В рамках мероприятия организаторы представят новый формат сессии — «Инвестиционный час». В ней примут участие все губернаторы исторических регионов. Инвесторы, которые пройдут конкурс, смогут обсудить с главами регионов разнообразные вопросы, а также получат предложения и комментарии от губернаторов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Инвесторы видят потенциал Херсонской области — за год объем заявленных вложений вырос почти вдвое и превысил 10 млрд рублей. Заключено более 50 договоров в сфере агропрома, энергетики, IT, переработки и строительства. Регион укрепляет позиции и продолжает расширять круг деловых партнеров, — отметил Сальдо.

Гостям мероприятия предложат поучаствовать в разнообразных мероприятиях, которые позволят максимально раскрыть потенциал проектов и идей. Участников ждет ключевая пленарная сессия о принципах работы бизнес-патриотизма, интерактивные ток-шоу в формате открытого диалога о том, как инвестиции в исторические территории становятся новой точкой роста и возможностью для бизнеса, визионерская сессия по развитию агросектора, кейс-сессии о цифровых инструментах, дизайн-сессии, проектории, выездные совещания.

Ранее в Казани в рамках выездной сессии международного Дубайского инвестиционного форума БРИКС провели круглый стол с участием представителей инвестиционного сообщества из ОАЭ, стран БРИКС+ и российского бизнеса. Собравшиеся обсудили формы экономической интеграции союзных стран и расширение делового сотрудничества в рамках общественной дипломатии.

форумы
Херсон
ЛДНР
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку
В соседней с Россией стране Европы могут разместить подразделение НАТО
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
В России появились автомобили с новыми номерами
В России взлетели продажи мотоциклов
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.