В Доме Союзов в Москве с 5 по 6 декабря пройдет II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Организационный комитет уже объявил о старте регистрации. Она доступна до 1 декабря. Форум проводится по поручению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Информационным и стратегическим партнером выступил федеральный общественно-политический сайт NEWS.ru.

В рамках мероприятия организаторы представят новый формат сессии — «Инвестиционный час». В ней примут участие все губернаторы исторических регионов. Инвесторы, которые пройдут конкурс, смогут обсудить с главами регионов разнообразные вопросы, а также получат предложения и комментарии от губернаторов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Инвесторы видят потенциал Херсонской области — за год объем заявленных вложений вырос почти вдвое и превысил 10 млрд рублей. Заключено более 50 договоров в сфере агропрома, энергетики, IT, переработки и строительства. Регион укрепляет позиции и продолжает расширять круг деловых партнеров, — отметил Сальдо.

Гостям мероприятия предложат поучаствовать в разнообразных мероприятиях, которые позволят максимально раскрыть потенциал проектов и идей. Участников ждет ключевая пленарная сессия о принципах работы бизнес-патриотизма, интерактивные ток-шоу в формате открытого диалога о том, как инвестиции в исторические территории становятся новой точкой роста и возможностью для бизнеса, визионерская сессия по развитию агросектора, кейс-сессии о цифровых инструментах, дизайн-сессии, проектории, выездные совещания.

Ранее в Казани в рамках выездной сессии международного Дубайского инвестиционного форума БРИКС провели круглый стол с участием представителей инвестиционного сообщества из ОАЭ, стран БРИКС+ и российского бизнеса. Собравшиеся обсудили формы экономической интеграции союзных стран и расширение делового сотрудничества в рамках общественной дипломатии.