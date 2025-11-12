Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 10:49

Умер создатель легендарного сериала 1990-х

Продюсер «Санта-Барбары» Эрик Превен скончался в 62 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский продюсер и сценарист Эрик Превен, известный по работе над сериалом «Санта-Барбара», скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 62 лет, передает Deadline. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Превен начал карьеру в 1988 году как ассистент продюсера «Санта-Барбары», позже его повысили до продюсера-координатора. Он также был сценаристом комедийных сериалов, включая «Партнеры» и «Бостонскую школу». Среди других его работ — «С ребенком на руках», «Популярно», «Реба» и «Год с Риком Россом», который стал его последней работой. Кроме того он участвовал в политике и баллотировался в мэры Лос-Анджелеса в 2017 году.

Ранее стало известно о смерти известной американской актрисы Сэлли Керкленд. Ей было 84 года. Артистка ушла из жизни в больнице города Палм-Спрингс в Калифорнии. Она была госпитализирована около недели назад после падения в душе, в результате которого получила травмы ребер и стопы. В течение последнего года Керкленд страдала от деменции. В 1968 году она вошла в историю как первая актриса, появившаяся обнаженной перед зрителями на театральной сцене.

