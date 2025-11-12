Умер создатель легендарного сериала 1990-х

Американский продюсер и сценарист Эрик Превен, известный по работе над сериалом «Санта-Барбара», скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 62 лет, передает Deadline. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Превен начал карьеру в 1988 году как ассистент продюсера «Санта-Барбары», позже его повысили до продюсера-координатора. Он также был сценаристом комедийных сериалов, включая «Партнеры» и «Бостонскую школу». Среди других его работ — «С ребенком на руках», «Популярно», «Реба» и «Год с Риком Россом», который стал его последней работой. Кроме того он участвовал в политике и баллотировался в мэры Лос-Анджелеса в 2017 году.

