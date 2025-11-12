Звезда фильма «Брюс Всемогущий» умерла в хосписе

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Известная американская актриса Сэлли Керкленд скончалась на 85-м году жизни. Информацию о смерти звезды подтвердил ее представитель Майкл Грин в заявлении для издания TMZ.

Артистка ушла из жизни в больнице города Палм-Спрингс в Калифорнии. По данным источника, актриса была госпитализирована около недели назад после падения в душе, в результате которого получила травмы ребер и стопы. В течение последнего года Керкленд страдала от деменции.

Актерская карьера Сэлли Керкленд началась в 1962 году в театре. В 1968 году она вошла в историю как первая актриса, появившаяся обнаженной перед зрителями на театральной сцене.

Пиком ее кинокарьеры стала главная роль в фильме «Анна», за которую в 1987 году она была номинирована на премию «Оскар» и получила «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в драме». За годы своей профессиональной деятельности актриса снялась более чем в 250 фильмах и телесериалах. Среди них: «Брюс Всемогущий», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Мыслить как преступник», «Лучшие из лучших» и многие другие работы.

Ранее сообщалось, что после попадания в больницу Керкленд перевели в хоспис. Ее состояние требовало постоянного медицинского наблюдения и паллиативного ухода. Рядом с актрисой был ее близкий друг и бывший ученик, оказывающий моральную поддержку.

