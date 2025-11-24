День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 10:32

«Большая потеря»: Черчесов о смерти Симоняна

«Большая потеря»: Черчесов о смерти Симоняна

Станислав Черчесов Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уход лучшего бомбардира московского «Спартака» Никиты Симоняна стал потерей для мирового футбола, заявил «СЭ» главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов. Наставник отметил, что часто общался со спортсменом.

Меня в Москве нет, но мы постоянно созванивались, было много всего за эти годы. Уход Никиты Павловича — это большая потеря не только для российского, но и для мирового футбола. Мои соболезнования родным, близким и всему футбольному сообществу, — отметил Черчесов.

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

Позже заслуженный мастер спорта СССР по футболу, бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что Симоняна можно поставить в один ряд с лучшими в мире спортсменами. По его словам, бомбардир был настоящей легендой спорта в СССР, чьи достижения остаются эталоном и в наши дни.

