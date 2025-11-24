Симоньян отреагировала на смерть Симоняна

Главный редактор телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в Telegram-канале рассказала, что умерший 23 ноября олимпийский чемпион и вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян еще недавно планировал отметить свой столетний юбилей вместе с ее семьей, когда приезжал в гости. Она подчеркнула, что легенда советского футбола близко общался с отцом Тиграна Кеосаяна, советским режиссером Эдмондом Кеосаяном.

Приезжал совсем недавно к нам домой, договорились вместе отметить его столетие в следующем году. Мы не родственники, просто однофамильцы. Он крепко дружил с отцом Тиграна, великим советским режиссером Эдмондом Кеосаяном. Потрясающую прожил жизнь, всем бы такую. Царство Небесное, — написала Симоньян.

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.