24 ноября 2025 в 11:23

Симоньян отреагировала на смерть Симоняна

Симоньян рассказала о несбывшихся планах Симоняна отметить столетний юбилей

Главный редактор телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в Telegram-канале рассказала, что умерший 23 ноября олимпийский чемпион и вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян еще недавно планировал отметить свой столетний юбилей вместе с ее семьей, когда приезжал в гости. Она подчеркнула, что легенда советского футбола близко общался с отцом Тиграна Кеосаяна, советским режиссером Эдмондом Кеосаяном.

Приезжал совсем недавно к нам домой, договорились вместе отметить его столетие в следующем году. Мы не родственники, просто однофамильцы. Он крепко дружил с отцом Тиграна, великим советским режиссером Эдмондом Кеосаяном. Потрясающую прожил жизнь, всем бы такую. Царство Небесное, — написала Симоньян.

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

