24 ноября 2025 в 11:13

«Давно проигрывают»: в США объяснили реалистичность плана по Украине

Сенатор Шмитт: план США по Украине реалистичен из-за поражения ВСУ

Эрик Шмитт Эрик Шмитт Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
План США по урегулированию украинского конфликта реалистичен, поскольку ВСУ давно проигрывают, заявил сенатор-республиканец Эрик Шмитт. По его словам, которые приводит газета The Financial Times, глава Белого дома Дональд Трамп видит ситуацию такой, какая она есть, не строя иллюзий. Он отметил, что отправка дополнительной финансовой и военной помощи Киеву не изменит ход конфликта.

Правда заключается в том, и многие люди не хотят этого признавать, что украинцы уже давно проигрывают, — сказал Шмитт.

Ранее The Financial Times сообщила, что ситуация с планом США по урегулированию конфликта на Украине постоянно меняется. В издании уточнили, что проект Вашингтона — это «живой» документ, который постоянно дорабатывается с учетом пожеланий Киева и Евросоюза.

До этого Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

