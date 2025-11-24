День матери
В столице Азербайджана прогремел взрыв

В Баку в здании бизнес-центра раздался взрыв

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Взрыв прогремел в Баку в здании бизнес-центра AFEN Plaza, сообщает Report.az. По предварительной информации, пострадали семь человек, они получили множественные травмы. Пострадавших доставили в Клинический медицинский центр.

В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в офисном здании произошел взрыв без последующего пожара, что привело к разрушениям. Спасатели провели оперативную поисково-спасательную операцию, в рамках которой были спасены семь человек, — говорится в сообщении.

Предварительно, взрыв прогремел на первом этаже здания. В результате ЧП зафиксированы разрушения с первого по пятый этаж шестиэтажного строения.

Ранее сообщалось, что штаб-квартира Федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар подверглась нападению двоих террористов-смертников. Во время операции силовики ликвидировали двоих боевиков. В результате взрыва погибли минимум три человека.

До этого в Москве загорелась одна из дорогостоящих квартир в жилом комплексе Lucky. Мощное возгорание началось в помещении на 17-м этаже. Стоимость квартир в комплексе достигает порядка 800 млн рублей.

