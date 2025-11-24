В столице Азербайджана прогремел взрыв В Баку в здании бизнес-центра раздался взрыв

Взрыв прогремел в Баку в здании бизнес-центра AFEN Plaza, сообщает Report.az. По предварительной информации, пострадали семь человек, они получили множественные травмы. Пострадавших доставили в Клинический медицинский центр.

В ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в офисном здании произошел взрыв без последующего пожара, что привело к разрушениям. Спасатели провели оперативную поисково-спасательную операцию, в рамках которой были спасены семь человек, — говорится в сообщении.

Предварительно, взрыв прогремел на первом этаже здания. В результате ЧП зафиксированы разрушения с первого по пятый этаж шестиэтажного строения.

