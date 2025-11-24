Делегация США захотела провести переговоры с представителями России Делегация США намерена провести встречу по Украине с представителями России

Американская делегация намерена провести отдельную встречу с представителями России для обсуждения урегулирования украинского конфликта, сообщил телеканал ABC News. Место и время проведения переговоров пока неизвестны.

Ранее представители украинской делегации на переговорах в Женеве подтвердили американским коллегам, что новая редакция плана урегулирования кризиса на Украине отвечает национальным интересам. Делегация США в свою очередь подтвердила, что главная цель их работы — установление «прочного и реализуемого мира».

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон высоко оценил результаты женевских переговоров по Украине. Он отметил, что американская делегация охарактеризовала этот раунд как наиболее продуктивный за все время конфликта.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.