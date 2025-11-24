День матери
24 ноября 2025 в 10:48

Мигранта оштрафовали в суде за некачественное обрезание младенцу

Благовещенский суд оштрафовал медика-мигранта за незаконное обрезание младенцу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан, который незаконно сделал обрезание младенцу в домашних условиях, сообщает пресс-служба ведомства. У медика, получившего высшее образование в Таджикистане, не было российского признания диплома и лицензии на ведение медицинской деятельности в РФ.

В апреле 2025 года подсудимый согласился за деньги провести религиозный обряд обрезания девятимесячному мальчику. Операция была проведена в обычной квартире в Благовещенске, где проживала семья ребенка, с использованием личных инструментов врача. Суд установил, что медик действовал осознанно, понимая необходимость проведения таких операций исключительно в стерильных условиях медучреждений.

Через несколько дней у младенца начались серьезные осложнения: воспаление перешло в нагноение, из-за чего ребенка пришлось госпитализировать в Амурскую областную детскую больницу. Судмедэкспертиза оценила причиненный вред как легкий. Суд признал медика виновным, но, учитывая его раскаяние, признание вины и наличие иждивенцев, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в Улан-Удэ частная клиника выплатит компенсацию пациентке, которая лишилась части легкого из-за врачебной ошибки. Женщина обратилась с жалобами к терапевту, но после рентгена ей сообщили, что патологий нет. Спустя полгода в государственной больнице у нее диагностировали запущенный туберкулез в фазе распада.

