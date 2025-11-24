День матери
Раскрыта новая схема мошенников с фейковыми ДТП

Мошенники начали использовать ИИ для подделки фото ДТП и получения страховых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники начали массово использовать искусственный интеллект для создания поддельных фотографий ДТП с целью получения страховых выплат, сообщает петербургское Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России. По данным ведомства, в интернете появились предложения по созданию фальшивых снимков разбитых автомобилей для оформления ОСАГО и КАСКО.

Мошенники начали использовать ИИ для подделки фото аварий и оформления страховых выплат. По данным «Росгосстраха», в сети появились недорогие предложения «сделать фото разбитой машины» для получения ОСАГО/КАСКО, — говорится в сообщении.

В ведомстве поделились несколькими советами для водителей и страховщиков. Первым рекомендуют фотографировать и снимать на видео повреждения сразу на месте ДТП, также запечатляя окружающую обстановку. Важно сохранять оригиналы файлов, фиксировать время, место, Ф.И.О. свидетелей и номера других машин.

Страховщикам советуют проверять метаданные фотографий и запрашивать дополнительные материалы, пользоваться инструментами проверки фейковых изображений и целостности файлов, а также обучать клиентов стандартам фиксации ДТП. При наличии подозрений полицейские призывают сразу обращаться в органы.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года мошенники активизировались и начали создавать фейковые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами. Злоумышленники заманивают людей на фишинговые сайты. Россиян призвали доверять только проверенным торговым точкам.

