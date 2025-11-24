Россиянам раскрыли главные принципы финансовой обороны

МВД рекомендовало россиянам придумывать сложные и уникальные пароли и подключать в приложениях двухфакторную аутентификацию для защиты своих финансов, такими советами с ТАСС поделилась пресс-служба ведомства. По мнению правоохранителей, перечисленные правила должны стать основой защиты для каждого гражданина.

В ведомстве также напомнили, что никто из официальных лиц, представители банков, госорганов или правоохранители, не будет запрашивать биометрию по телефону или с помощью СМС. Единственным безопасным способом сдать свои данные для единой биометрической системы является личный визит с паспортом в отделение банка, подключенного к системе.

МВД подчеркнуло, что необходимо с подозрением относиться к электронным письмам, которые содержат призывы к немедленному действию и содержат ссылки — особенно длинные или, наоборот, сокращенные. Правоохранители посоветовали проверять ссылки, даже если письмо пришло от знакомых, и обращать внимание на орфографические ошибки и некорректно работающие элементы, которые часто встречаются на фишинговых сайтах.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года мошенники активизировались и начали создавать фейковые интернет-магазины с красной икрой и морепродуктами. Злоумышленники заманивают людей на фишинговые сайты. Россиян призвали доверять только проверенным торговым точкам.