Трамп репостнул картинку с собой в образе короля Трамп репостнул сгенерированную ИИ картинку с собой в образе короля на троне

Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social картинку, которую сгенерировал ИИ. На изображении можно увидеть главу Белого дома в образе короля. Трамп восседает на троне в золотых доспехах и с короной на голове.

Никто не избежит его правосудия, — написано в посте.

При этом президента США окружают несколько политиков, которые расположились у его ног. Люди напоминают внешне канцлера Германии Фридриха Мерца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и британского премьер-министра Кира Стармера. Однако издание Daily Beast пишет, что у ног Трамп изображены лидер демократического меньшинства Чак Шумер, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф. Против последнего власти ведут расследование в связи с ипотечным мошенничеством.

Ранее избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани признался, что по-прежнему считает Трампа «фашистом» и «деспотом». Политик утверждает, что его цель при этом заключается в том, чтобы помочь жителям города, поэтому он не отстаивал свое мнение на встрече с президентом в Белом доме 21 ноября.