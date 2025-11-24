«Это стыд»: в США оценили «погруженность» Трампа в мирный план по Украине WP: Трамп не вникает в детали плана по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп не погружается в детали обсуждаемого плана по урегулированию кризиса на Украине, сообщает The Washington Post. Источники издания утверждают, что в Белом доме сохраняется неопределенность и разрозненность в подходах к этому вопросу.

Ему говорят: «Я попробую заключить сделку». И он отвечает: «Отлично, посмотрим, что получится сделать». Вот уровень его погруженности в вопрос. Все время царит полный хаос, так как даже разные части Белого дома не знают, что происходит. Это стыд, — сказал собеседник издания.

По данным другого собеседника издания, сам план не рассматривается как окончательный, о чем предупреждена и Украина. Источник добавил, что Вашингтон рассчитывает на достижение договоренностей в скорые сроки и напоминает Киеву о серьезности риска приостановки американской помощи.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Трамп напрасно ожидает от Киева благодарности за попытки спасти Украину. Он уточнил, что подобные надежды являются безосновательными. По словам сенатора, политика администрации экс-президента США Джо Байдена и европейских лидеров сформировала у Киева ожидание постоянной международной поддержки. Пушков также подчеркнул, что Украина закономерно проигрывает в конфликте с Россией, рассчитывая на внешнюю помощь.