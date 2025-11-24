День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 11:44

Солисты группы «Вирус» рассказали о своих взаимоотношениях

Солисты группы «Вирус» рассказали, что всегда симпатизировали друг другу

Музыканты группы «Вирус» Ольга Лаки и Юрий Ступник Музыканты группы «Вирус» Ольга Лаки и Юрий Ступник Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Музыканты группы «Вирус» Ольга Лаки и Юрий Ступник всегда симпатизировали друг другу, признались «Леди Mail» сами артисты. По заявлениям группы, они являются примером крепкой дружбы.

Мы всегда симпатизировали друг другу, но неизменно были заточены на другое, на музыку. Мы — яркий пример того, что дружба между мужчинами и женщинами все же существует, — рассказал Ступник.

Музыканты отметили, что уже 25 лет выступают на сцене и продолжают давать концерты. По их словам, стабильная карьера позволяет им не выносить личную жизнь на показ.

Ранее сообщалось, что певица и поэтесса Ирина Дубцова впервые появилась на публике с новым возлюбленным Игорем Петренко. На юбилейном шоу в честь 30-летия «Русского радио» артистка и бизнесмен официально объявили, что стали парой.

звезды
отношения
дружба
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам АК-12 и новых АК-12К
Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку
В соседней с Россией стране Европы могут разместить подразделение НАТО
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры в одной из стран ЕС
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
В России появились автомобили с новыми номерами
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.