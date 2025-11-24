Солисты группы «Вирус» рассказали о своих взаимоотношениях Солисты группы «Вирус» рассказали, что всегда симпатизировали друг другу

Музыканты группы «Вирус» Ольга Лаки и Юрий Ступник всегда симпатизировали друг другу, признались «Леди Mail» сами артисты. По заявлениям группы, они являются примером крепкой дружбы.

Мы всегда симпатизировали друг другу, но неизменно были заточены на другое, на музыку. Мы — яркий пример того, что дружба между мужчинами и женщинами все же существует, — рассказал Ступник.

Музыканты отметили, что уже 25 лет выступают на сцене и продолжают давать концерты. По их словам, стабильная карьера позволяет им не выносить личную жизнь на показ.

Ранее сообщалось, что певица и поэтесса Ирина Дубцова впервые появилась на публике с новым возлюбленным Игорем Петренко. На юбилейном шоу в честь 30-летия «Русского радио» артистка и бизнесмен официально объявили, что стали парой.