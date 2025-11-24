День матери
24 ноября 2025 в 11:57

Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора

Конфликт родителей школьников во Львове перерос в стрельбу

Фото: IMAGO/Fotostand/Gelhot/imago-images.de/Global Look Press
Во Львове во дворе школы произошла стрельба между родителями, сообщил руководитель городского департамента образования Андрей Закалюк в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Ученики и педагоги не пострадали.

После разговора у директора мужчины, чьи дети поссорились, продолжили конфликт на улице. В итоге один из них достал пневматический пистолет и ранил оппонента в живот и ногу.

Любые проявления агрессии, применение силы, угрозы или использование оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут за собой уголовную ответственность. Такие действия создают угрозу жизни и психологической безопасности детей и абсолютно неприемлемы, — написал Закалюк.

Ранее в Днепропетровске неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Стрелку удалось скрыться в неизвестном направлении. Инцидент произошел во время проверки документов во дворе жилого дома. Открывший огонь мужчина ранил двух сотрудников.

пистолеты
Львов
ранения
стрельбы
