Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора Конфликт родителей школьников во Львове перерос в стрельбу

Во Львове во дворе школы произошла стрельба между родителями, сообщил руководитель городского департамента образования Андрей Закалюк в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Ученики и педагоги не пострадали.

После разговора у директора мужчины, чьи дети поссорились, продолжили конфликт на улице. В итоге один из них достал пневматический пистолет и ранил оппонента в живот и ногу.

Любые проявления агрессии, применение силы, угрозы или использование оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут за собой уголовную ответственность. Такие действия создают угрозу жизни и психологической безопасности детей и абсолютно неприемлемы, — написал Закалюк.

