24 ноября 2025 в 11:39

Бешеная лиса напала на девушку в Омской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Омской области девушке потребовалась помощь медиков после нападения бешеной лисицы в Калачинске, сообщает Telegram-канал Mash. На помощь пострадавшей выбежал сосед, который отогнал животное.

Инцидент произошел утром, когда на проходившую мимо девушку набросилась дикая лиса. Услышав крики, сосед поспешил на улицу и с помощью палки остановил животное. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали серьезные ранения рук и ног.

Ранее стало известно, что в Приморском крае полуторагодовалый гималайский медведь забрел на территорию школы. Благодаря оперативной работе сотрудников Министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды животное удалось быстро отловить и доставить в центр для содержания диких животных. Волонтеры считают, что медведь, судя по его поведению, содержался в домашних условиях, поскольку он совершенно не боится людей.

До этого медведица с двумя медвежатами съела весь улов рыбака прямо у него на глазах. Инцидент произошел на реке Каюк на Камчатке. По словам мужчины, звери бесшумно подкрались к нему сзади, когда он рыбачил. В итоге ему пришлось отбежать на безопасное расстояние. Он попытался отогнать животных криком, но ничего не вышло. Семейство оставило его только после того, как съело всю рыбу.

