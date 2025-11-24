День матери
24 ноября 2025 в 11:45

Власти приняли решение по квотам для нелокализованных такси

Кабмин России одобрил законопроект о квотах для нелокализованных такси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Правительство России поддержало законопроект, разрешающий работу в такси на личных автомобилях, не соответствующих нормативам локализации, передает РБК со ссылкой на два информированных источника. Данная мера призвана обеспечить плавный переход отрасли к новым требованиям и будет действовать до 1 января 2033 года.

Согласно тексту законопроекта, физические лица получат право вносить свои машины в региональные реестры такси даже при несоблюдении условий по локализации. Для этого транспортное средство должно находиться в собственности заявителя не менее полугода и использоваться им без привлечения наемных водителей.

Депутаты предлагают установить для таких автомобилей специальную квоту в размере не менее 25% от общего числа машин в реестре такси каждого региона. По информации источников, правительство поддержало решение с условием последующей доработки некоторых формулировок в тексте документа.

Как отмечают собеседники агентства, необходимо более четко прописать критерии формирования этих квот, а также дать точные определения понятиям «региональная квота» и «нераспределенный объем квот». Конкретные лимиты будет ежегодно устанавливать Министерство транспорта РФ.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин заявил, что самозанятые таксисты смогут получать разрешения на работу в регионах вне зависимости от наличия у них постоянной регистрации. Депутаты уже приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Как отметил Игошин, действующий закон позволяет таксистам получать разрешение на работу в такси только по месту прописки.

