Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:51

Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки

В Госдуме приняли законопроект о работе таксистов в регионах без регистрации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самозанятые таксисты смогут получать разрешения на работу в регионах вне зависимости от наличия у них постоянной регистрации, рассказал первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Депутаты уже приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Как отметил Игошин, действующий закон позволяет таксистам получать разрешение на работу в такси только по месту прописки, передает ТАСС.

То есть гражданин, зарегистрированный на территории другого субъекта, не может работать таксистом в том регионе, где реально проживает, — объяснил парламентарий.

Он добавил, что водители могут иметь самые разные причины для переезда. Игошин также напомнил, что россияне не могут быть ограничены в своих правах при передвижении между регионами.

Но оказалось, что это почему-то не касается тех, кто хочет работать таксистом. На наш взгляд, это несправедливо и требует исправления, — констатировал депутат.

Ранее исследование «Ромира» показало, что 42% опрошенных таксистов не собираются менять машину из-за нового закона о локализации. Многие водители уверены, что их авто подходит под список Минпромторга, однако на деле это не так.

Госдума
депутаты
водители
автомобилисты
такси
таксисты
законы
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый мирный план по Украине: что известно
«Никакой реакции»: в МИД заявили о молчании Лондона после истории с МиГ-31
В эпицентре муниципальной дипломатии: итоги первого дня Форума БРИКС
В России появилась вакцина для терапии меланомы
«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США
Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов
Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать
«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели
В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях
Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации
Душил детей за деньги: педагога-балалаечника подозревают в истязаниях
В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту
Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada
Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше
Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье
Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену
Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине
Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину
Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.