Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки В Госдуме приняли законопроект о работе таксистов в регионах без регистрации

Самозанятые таксисты смогут получать разрешения на работу в регионах вне зависимости от наличия у них постоянной регистрации, рассказал первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Депутаты уже приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Как отметил Игошин, действующий закон позволяет таксистам получать разрешение на работу в такси только по месту прописки, передает ТАСС.

То есть гражданин, зарегистрированный на территории другого субъекта, не может работать таксистом в том регионе, где реально проживает, — объяснил парламентарий.

Он добавил, что водители могут иметь самые разные причины для переезда. Игошин также напомнил, что россияне не могут быть ограничены в своих правах при передвижении между регионами.

Но оказалось, что это почему-то не касается тех, кто хочет работать таксистом. На наш взгляд, это несправедливо и требует исправления, — констатировал депутат.

Ранее исследование «Ромира» показало, что 42% опрошенных таксистов не собираются менять машину из-за нового закона о локализации. Многие водители уверены, что их авто подходит под список Минпромторга, однако на деле это не так.