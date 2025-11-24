Сенатор рассказал, какие правила введут для владельцев СИМ

Электросамокатчиков могут обязать регистрировать СИМ на «Госуслугах» в 2026 году, рассказал «Парламентской газете» первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Он отметил, что с участием СИМ происходит значительное количество ДТП.

В МВД знают, что в 44% аварий участвовали СИМ, принадлежавшие физлицам. Это колоссальная доля, поскольку частный сектор не охвачен системным контролем. И что еще важнее: из всех ДТП со смертельным исходом в 41 случае участвовали частные СИМ против 13 случаев с арендованными, — заявил Шейкин.

По мнению сенатора, ограничения, которые есть на агрегаторах для аренды, например максимальная скорость или вес СИМ, должны быть распространены на частные электросамокаты. Он отметил, что статистически личные СИМ могут вызвать более серьезные последствия аварии.

Ранее сенатор Николай Чередниченко рассказал, что необходимости в наличии прав у водителей средств индивидуальной мобильности сейчас нет. По его словам, при этом ведомство поддерживает идею дополнительного регулирования этих средств.