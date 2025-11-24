День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 10:18

Рабочие вставили в задний проход 15-летнего коллеги шланг и убили его

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Турции двое рабочих стали виновниками гибели 15-летнего коллеги, решив подшутить над ним с помощью струи сжатого воздуха, сообщает Sozcu. Подростка связали, вставили ему в задний проход шланг от компрессора и включили подачу воздуха, что привело к разрывам внутренних органов.

Несовершеннолетний с тяжелейшими травмами был срочно госпитализирован и провел пять дней в отделении реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь молодого человека не удалось. Инцидент произошел 14 ноября в столярной мастерской, где все трое работали.

Ранее в Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника в ТЦ на Ореховом бульваре. Задержанного подозревают в совершении сразу нескольких серьезных преступлений: в попытке убийства и еще двух эпизодах нападения на представителей власти.

До этого сообщалось, что житель Свердловской области заколол ножом знакомого после игры в «камень — ножницы — бумага» на жизнь. По информации источника, участники договорились, что выигравший либо убьет проигравшего, либо закажет убийство у третьего лица.

