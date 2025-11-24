Власти Тывы предложили китайцам ценные ресурсы, но с одним условием К строительству ж/д Курагино — Кызыл могут привлечь инвесторов из КНР и Монголии

В Тыве рассматривают возможность подключить монгольские и китайские компании к строительству железной дороги Курагино — Кызыл, которую планируют продлить до границы с Монголией, пишет «Коммерсант». В обмен инвесторам из Китая могут предоставить доступ к разработке месторождений редких и редкоземельных металлов в регионе. Как пишет издание, эту информацию подтвердил спецпредставитель главы республики Владимир Донских.

Вызывает определенный интерес предложение китайских партнеров обеспечить строительство железнодорожной и при необходимости энергетической инфраструктуры на российской территории взамен на предоставление российской стороной права на разработку месторождений полезных ископаемых на территории Республики Тыва, — заявил Донских.

Железная дорога должна войти в состав Центрально-Евразийского транспортного коридора, который свяжет Россию, западные аймаки Монголии и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Пропускную способность коридора оценивают в 67 млн тонн. Первое соглашение о строительстве 410-километровой магистрали подписали еще в 2008 году. О реализации проекта вновь заговорили в 2022 году.

