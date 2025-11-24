День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 11:02

Власти Тывы предложили китайцам ценные ресурсы, но с одним условием

К строительству ж/д Курагино — Кызыл могут привлечь инвесторов из КНР и Монголии

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Тыве рассматривают возможность подключить монгольские и китайские компании к строительству железной дороги Курагино — Кызыл, которую планируют продлить до границы с Монголией, пишет «Коммерсант». В обмен инвесторам из Китая могут предоставить доступ к разработке месторождений редких и редкоземельных металлов в регионе. Как пишет издание, эту информацию подтвердил спецпредставитель главы республики Владимир Донских.

Вызывает определенный интерес предложение китайских партнеров обеспечить строительство железнодорожной и при необходимости энергетической инфраструктуры на российской территории взамен на предоставление российской стороной права на разработку месторождений полезных ископаемых на территории Республики Тыва, — заявил Донских.

Железная дорога должна войти в состав Центрально-Евразийского транспортного коридора, который свяжет Россию, западные аймаки Монголии и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Пропускную способность коридора оценивают в 67 млн тонн. Первое соглашение о строительстве 410-километровой магистрали подписали еще в 2008 году. О реализации проекта вновь заговорили в 2022 году.

Ранее руководитель департамента инвестиционной политики Межгосударственного союза городов-героев Сергей Бирюков рассказал, что международный проект «Олимпия: здоровье будущего» будет реализован на территории Краснодарского края при финансировании арабских инвесторов. Он назвал этот проект грандиозным. По его словам финансирование выделят Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и другие.

инвесторы
проекты
РЖД
Республика Тыва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам АК-12 и новых АК-12К
Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку
В соседней с Россией стране Европы могут разместить подразделение НАТО
«Вместо 10»: раскрыты уникальные возможности российского дрона «Бумеранг»
Россиян захотели лишить возможности покупать квартиры в одной из стран ЕС
Кудашов раскрыл, от кого узнал о своем увольнении
Комплекс обанкротившегося завода в Петербурге продан на торгах
В Ленобласти задержали диверсанта-наркомана
Кадыров тепло поздравил сына Адама с совершеннолетием
В США высоко оценили перспективы российского БПЛА С-70 «Охотник»
Экономист сообщил, на сколько выросла стоимость пенсионного балла за 10 лет
Парень измазал стены подъезда фекалиями из-за неразделенной любви
Диспансеризация после 40 лет: план обследований по возрасту
Пенсионерка очнулась в гробу за пять минут до кремации
В Новосибирске трамвай развернуло боком на заснеженной дороге
Отец школьника получил ранение после встречи в кабинете директора
Стало известно, почему Ермака сделали главой делегации
Стало известно, чего боятся страны Европы в вопросе переговоров по Украине
В СВОП отреагировали на слова фон дер Ляйен об условиях мира на Украине
В России появились автомобили с новыми номерами
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.