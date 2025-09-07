Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025

В Турции рассказали, как Евросоюз оказался в токсичных отношениях с США

Milliyet: ЕС угодил в токсичные отношения с США, забыв о стремлении к автономии

ЕС оказался в токсичных отношениях с «манипулятивным» Вашингтоном, забыв о своем стремлении к автономии, передает Milliyet. По словам автора статьи Гюльденера Сонумута, Европа ищет автономию со времен окончания холодной войны, однако каждый кризис указывает на ее «беспомощность и неэффективность» и зависимое от Белого дома положение. Также аналитик напомнил об отчете экс-главы ЕЦБ Марио Драги, в котором содержался призыв инвестировать €750 млрд в зеленый и цифровой переход.

Вместо этого Евросоюз, не найдя €750 млрд для собственной стратегической автономии, отдал €1 трлн за три месяца Вашингтону и «арендатору» Белого дома. Логично спросить, как так вышло, — сказано в материале.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании на Украине трех линий обороны с участием войск стран Запада направлены на срыв переговоров о мире между Москвой и Киевом. Кроме того, по его словам, фон дер Ляйен часто затрагивает вопросы, выходящие за рамки ее полномочий.

