31 августа 2025 в 18:17

«Берет на себя много»: депутат о заявлениях фон дер Ляйен об Украине

Депутат Чепа: фон дер Ляйен делает все для срыва мира на Украине

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press

Предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании на Украине трех линий обороны с участием войск стран Запада направлены на срыв переговоров о мире между Россией и Украиной, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Кроме того, он отметил, что фон дер Ляйен часто затрагивает вопросы, выходящие за рамки ее полномочий.

[Президент США Дональд] Трамп и попросил фон дер Ляйен покинуть зал во время встречи в Вашингтоне, потому что она берет очень много на себя. Понятно, что она относится к той категории политиков, которые делают все, чтобы мирного соглашения не было. По сути дела, это (присутствие европейских войск на Украине. ― NEWS.ru) мало чем отличается от вступления Украины в НАТО. Понятно, что это создает проблемы для безопасности России, ― ответил Чепа.

Депутат подчеркнул, что предложения главы ЕК о присутствии войск стран Евросоюза на Украине не отвечают требованиям безопасности России, Украины и Европы. Главная цель фон дер Ляйен, по его мнению, заключается в продолжении конфликта.

Они (лидеры ЕС. ― NEWS.ru) говорят, что установят свою линию обороны, то есть выставят ракеты и прочее, что создаст для нас условия, на которые мы обязательно будем реагировать. Все эти предложения не обеспечивают безопасность ни России, ни Украине, ни Европе в целом. Задача фон дер Ляйен, так же как и ряда других европейских лидеров, — продолжить конфликт и экономически ослабить Россию, ― подытожил Чепа.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия в ближайшие недели представит дорожную карту по увеличению военных инвестиций в Евросоюзе. По ее словам, документ утвердят на саммите ЕС в октябре.

Софья Якимова
С. Якимова
