31 августа 2025 в 16:19

Фон дер Ляйен анонсировала новый план увеличения оборонных инвестиций ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия в ближайшие недели представит дорожную карту по увеличению военных инвестиций в Евросоюзе, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, документ утвердят на саммите ЕС в октябре, передает ТАСС.

В ближайшие недели мы подготовим дорожную карту, как инвестировать дополнительные деньги в оборону и европейские военные возможности. Мы проанализируем имеющиеся недостатки наших вооруженных сил, и то, как мы сможем их ликвидировать к 2030 году, — отметила она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕК намерена провести анализ слабых мест европейской обороны. По ее словам, цель — устранить выявленные проблемы к 2030 году.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД и министры обороны ЕС договорились расширить мандат тренировочной миссии для Украины, что позволит начать обучение военных ВСУ. Решение было принято по итогам первого дня неформальной министерской встречи в Копенгагене.

Фон дер Ляйен тем временем заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Москву, пока продолжается конфликт на Украине.

Еврокомиссия
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
оборона
инвестиции
