Закуска на праздничный стол: готовим веганский деликатес без хлопот

Эта веганская закуска на праздничный стол — отличный выбор для того, чтобы удивить гостей. Для приготовления потребуется: 1 спелый плод авокадо (около 200 г), 2 средних огурца, 2-3 помидора, 1 чайная ложка сока лимона, щепотка соли и свежая зелень по вкусу.

Овощи нашинкуйте мелкими кубиками, авокадо разомните вилкой до кремообразного состояния. Соедините овощи с пюре из авокадо, добавьте цитрусовый сок и соль, тщательно перемешайте. Украсьте измельченной зеленью и подайте на хлебцах или тонких лавашах.

Такой рецепт закуски на праздничный стол прост в приготовлении, полезен и порадует даже самых взыскательных гостей. Попробуйте и сделайте ваш праздник ярче.

