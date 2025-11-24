Мужчина погиб в попытках спасти тонувшего в море сына Турист из Израиля кинулся в море ради спасения сына в Таиланде и не выжил

У берегов острова Панган в Таиланде произошла трагедия: 45-летний израильтянин Саги Мор погиб, пытаясь спасти своего сына, передает The Times of Israel. Инцидент случился 19 ноября.

Во время купания сына Саги сильное течение унесло его. Мужчина немедленно бросился в море, чтобы выловить ребенка. Он поймал мальчика и передал его другому туристу, который тоже пришел на помощь. После этого Саги крикнул жене Инбал, что его унесет к ближайшим скалам, и скрылся под водой.

Жена Саги незамедлительно обратилась в посольство Израиля за помощью. Сотни соотечественников, проживающих на острове, объединились для проведения поисково-спасательных работ. Тело Саги Мора было найдено и опознано.

Ранее предприниматель из Обнинска трагически погиб во время отдыха на тайском курорте Пхукет. Мужчина отправился плавать в первый вечер после заселения в отель у пляжа Карон, и спустя полчаса его супруга заметила, что он перестал двигаться. Спасатели вытащили его на берег и пытались реанимировать, однако пострадавший скончался в больнице. По предварительной версии, причиной трагедии стали судороги.