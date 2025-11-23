Россиянка погибла в ДТП в Таиланде В Паттайе россиянка скончалась в ДТП на мотоцикле

В Таиланде погибла россиянка, получившая травмы в результате ДТП на мотоцикле, передает ТАСС со ссылкой на российского волонтера Светлану Шерстобоеву. Авария произошла 14 ноября.

Инцидент произошел в Паттайе, жертвой ДТП оказалась Ксения Боженова, которая проживала там в течение последних лет. Она столкнулась с передвижной тележкой с едой и получила серьезную черепно-мозговую травму, ударившись головой о бордюр. В госпитале, куда ее доставили, не оказалось нужного специалиста — врачи не смогли помочь.

По данным таиландского центра статистики ДТП, в 2025 году на дорогах Таиланда в результате аварий погибли около 11 тыс. человек, еще 760 тыс. получили травмы. Среди погибших были 494 иностранца, включая четверых россиян. Более 80% всех ДТП связаны с участием мотоциклов.

Ранее в Таиланде туристка из Иркутска попала в аварию на мотоцикле. Девушка пыталась увернуться от тележки для продажи еды и влетела в бордюр. Россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии, ей потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. У нее множественные переломы костей, рук, лицевых костей и закрытая черепно-мозговая травма.