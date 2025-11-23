Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 09:31

Россиянка погибла в ДТП в Таиланде

В Паттайе россиянка скончалась в ДТП на мотоцикле

Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Таиланде погибла россиянка, получившая травмы в результате ДТП на мотоцикле, передает ТАСС со ссылкой на российского волонтера Светлану Шерстобоеву. Авария произошла 14 ноября.

Инцидент произошел в Паттайе, жертвой ДТП оказалась Ксения Боженова, которая проживала там в течение последних лет. Она столкнулась с передвижной тележкой с едой и получила серьезную черепно-мозговую травму, ударившись головой о бордюр. В госпитале, куда ее доставили, не оказалось нужного специалиста — врачи не смогли помочь.

По данным таиландского центра статистики ДТП, в 2025 году на дорогах Таиланда в результате аварий погибли около 11 тыс. человек, еще 760 тыс. получили травмы. Среди погибших были 494 иностранца, включая четверых россиян. Более 80% всех ДТП связаны с участием мотоциклов.

Ранее в Таиланде туристка из Иркутска попала в аварию на мотоцикле. Девушка пыталась увернуться от тележки для продажи еды и влетела в бордюр. Россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии, ей потребовался аппарат искусственной вентиляции легких. У нее множественные переломы костей, рук, лицевых костей и закрытая черепно-мозговая травма.

Таиланд
ДТП
травмы
мотоциклы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим яркий салат с креветками: быстро, полезно и очень вкусно
Солдаты ВСУ покарали сдавшихся в плен сослуживцев
ВСУ вновь пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Аргентина не одобрила итоговый документ саммита G20
Мошенники принялись подделывать полисы ОСАГО
Спецпосланник Трампа раскрыл дополнения к мирному плану по Украине
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников
Россиянам объяснили, когда лучше брать отпуск в 2026 году
В США высказались об отказе от мирного плана по Украине
Россиянка погибла в ДТП в Таиланде
Число фигурантов дела о краже у Минобороны РФ выросло
Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне МКАД
Военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку
Не менее 90 человек погибли из-за наводнений во Вьетнаме
В одном из российских городов мигрантам запретили работать курьерами
Пушилин раскрыл, что происходит на ключевом направлении СВО
В Госдуме отреагировали на задержание трехкратного чемпиона мира Репилова
Обмотать и утеплить: лучшие методы защиты штамбов от морозобоин
Точно не 25 млн. Сколько платят Кадышевой за концерт, она еще в тренде?
Из-за непогоды на МКАД столкнулись 10 машин
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.