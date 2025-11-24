День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 09:36

Власти в Киеве обвинили в безразличии к невзгодам народа

Медведчук: власти в Киеве игнорируют интересы граждан Украины

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Власти в Киеве действуют в интересах западных стран, заявил в беседе с РИА Новости председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, руководство страны не заботится о качестве жизни граждан.

Украинская преступная неонацистская власть довела до такого плачевного результата. <…> Есть указания и установки коллективного Запада, которые они реализуют. При этом жизнь человека, условия его жизни абсолютно эту так называемую нелегитимную власть не заботят, — сказал Медведчук.

Ранее политик заявил, что Запад заинтересован, чтобы Киев оставался антироссийским плацдармом, и диктует свою волю правительству страны, возглавляемому сейчас президентом Владимиром Зеленским. По его словам, даже если украинская сторона вернется к переговорному процессу, это не означает, что Киев готов договариваться с Москвой.

Медведчук также отмечал, что украинская оппозиция возбудилась на фоне коррупционного скандала в стране. Однако он убежден, что партии не имеют никаких шансов сформировать новое правительство. Медведчук объяснил это тем, что Зеленский и европейские партнеры Киева не допустят этого.

Виктор Медведчук
Украина
Запад
украинцы
