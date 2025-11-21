Международный муниципальный форум стран БРИКС
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Стрингер/РИА Новости
Украинская оппозиция возбудилась на фоне коррупционного скандала в стране, обратил внимание лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье на платформе «Смотрим.ру». Однако он убежден, что партии не имеют никаких шансов сформировать новое правительство. Медведчук объяснил это тем, что президент Владимир Зеленский и европейские партнеры Киева не допустят этого.

Возбудившейся украинской якобы «оппозиции», которая решила, что на фоне коррупционного скандала она усилит свои позиции и даже сформирует какое-то правительство, явно ничего не светит, — уверен политик.

Медведчук добавил, что после того, как окружение Зеленского оказалось в центре скандала, украинский лидер начал делать вид, будто он возглавляет войну с коррупцией. При этом Европа во всем поддерживает политика. Это развязывает Зеленскому руки как в вопросах коррупции, так и в новых репрессиях.

Медведчук также выразил уверенность, что власти Украины не примут новый мирный план США. По его словам, они не в состоянии выполнить требования, указанные в документе.

