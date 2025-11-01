Юрист ответил, можно ли устраивать бардак в своей квартире

Собственник обязан содержать жилье в таком состоянии, чтобы не причинять неудобства другим жильцам, рассказал 360.ru экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. При высокой степени захламления квартиры власти могут обязать жильцов убраться.

Наряду с запретами на собственнике лежит обязанность содержать это помещение в таком состоянии, чтобы это не нарушало права и законные интересы иных лиц, которые проживают рядом, — рассказал Соловьев.

Юрист подчеркнул, что наряду с захламлением квартиры некоторые заводят большое количество животных, однако закон не определяет точное количество питомцев, которое можно содержать в квартире. По его словам, в таком случае необходимо руководствоваться законом об ответственном обращении с животными.

Ранее юрист Елизавета Сищук рассказала, что соседей можно заставить убрать хлам с лестничной клетки через суд. По ее словам, захламление подъездов является не просто бытовой ситуацией, а прямым нарушением нескольких норм закона.