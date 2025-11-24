День матери
24 ноября 2025 в 09:16

Впервые в истории футболист совершил 1300 полезных действий за карьеру

Месси стал первым футболистом в истории с 1300 результативными действиями

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Sammy Kogan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси впервые в истории футбола достиг отметки в 1300 результативных действий за карьеру, сообщает ТАСС. В четвертьфинальном матче Главной футбольной лиги (MLS) с «Цинциннати» он забил гол и сделал три голевые передачи, игра закончилась со счетом 4:0.

Всего на счету аргентинского нападающего теперь 896 забитых мячей и 404 результативные передачи. Наибольший вклад Месси сделал, выступая за «Барселону», где он принял участие в 941 результативном эпизоде. В составе «Интер Майами» его актив составляет 117 действий, за период игры в «Пари Сен-Жермен» — 66, а за национальную сборную Аргентины — 176. Для достижения этой отметки ему потребовалось провести 1135 матчей.

Ранее Месси не исключил своего участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, однако он не хочет быть обузой для своей команды. По словам 38-летнего аргентинца, игра за национальную сборную приносит ему удовольствие. Футболист также отметил, что впереди у команды предсезонка и несколько матчей перед чемпионатом мира, после которых станет понятно, чувствует ли он себя достаточно готовым, чтобы выступить на международных соревнованиях. Они пройдут с 11 июня по 19 июля в городах США, Мексики и Канады.

