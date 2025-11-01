Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:21

«Игра на грани фола»: экс-футболист «Спартака» о матче против «Краснодара»

Экс-футболист Масалитин предрек удаление в матче «Краснодара» и «Спартака»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин Фото: ffk.bsu.edu.ru

«Краснодар» является более стабильной командой в отличие от московского «Спартака», футболисты которого играют нервозно и с перепадами, заявил NEWS.ru экс-игрок красно-белых и ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, у подопечных Мурада Мусаева будет небольшое преимущество из-за фактора своего поля, но явного фаворита в предстоящей встрече нет.

Жду хорошую игру. У «Краснодара» все более-менее стабильно, лидеры показывают свой уровень. У «Спартака» есть перепады, нет стабильности, все как-то нервозно, поэтому игра у них вообще непредсказуемая. На такие большие матчи «Спартак» может собраться. Игра будет на грани фола, будет очень много нарушений, возможно, даже удаление, — считает Масалитин.

«Краснодар» и «Спартак» сыграют 2 ноября в 14-м туре РПЛ. «Быки» на данный момент находятся на втором месте с 29 очками. «Спартак» располагается на шестой позиции с 22 баллами.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что «Спартак» постепенно встает на истинный путь, хотя все еще не блещет по игре. По его мнению, в этой встрече нет фаворита.

футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Спартак
